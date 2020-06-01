George Floyd'un ölümü Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi: Yak, yık, öldür, yok et! ABD rüyası tersine döndü

ABD rüyası tersine döndü. Dünya üzerinde sömürge uygulayan "yak, yık, öldür, yok et" parolası ile zulmün bekçiliğini yapan ABD'de işler geri dönüşü olmayacak şekilde karıştı. Siyah beryaz ayrımı ülkede krizi getirdi. ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor. Hafta sonu Beyaz Saray önünde toplanan binlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Grubu dağıtmak isteyen polis göz yaşartıcı bomba ve havai fişek kullandı.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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