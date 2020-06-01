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Haberler Galeri George Floyd'un ölümü Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi: Yak, yık, öldür, yok et! ABD rüyası tersine döndü

George Floyd'un ölümü Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi: Yak, yık, öldür, yok et! ABD rüyası tersine döndü

ABD rüyası tersine döndü. Dünya üzerinde sömürge uygulayan "yak, yık, öldür, yok et" parolası ile zulmün bekçiliğini yapan ABD'de işler geri dönüşü olmayacak şekilde karıştı. Siyah beryaz ayrımı ülkede krizi getirdi. ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor. Hafta sonu Beyaz Saray önünde toplanan binlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Grubu dağıtmak isteyen polis göz yaşartıcı bomba ve havai fişek kullandı.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 10:36
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George Floyd'un ölümü Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi: Yak, yık, öldür, yok et! ABD rüyası tersine döndü

ABD'de George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Olayın gerçekleştiği kent Minneapolis yakınındaki St.Paul kentinin ardından başkent Washington'da da yine binlerce kişi bir araya geldi.

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George Floyd'un ölümü Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi: Yak, yık, öldür, yok et! ABD rüyası tersine döndü

Washington Belediye Başkanı akşam saat 11.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı konulduğunu duyurdu.

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George Floyd'un ölümü Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi: Yak, yık, öldür, yok et! ABD rüyası tersine döndü

Ancak protestocular geri adım atmadı. Şehrin pek çok yerinde yangın çıktı.

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George Floyd'un ölümü Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi: Yak, yık, öldür, yok et! ABD rüyası tersine döndü

Çöp kovalarının yakıldığı başkent sokaklarında Beyaz Saray'ın yakınlarındaki tarihi kilisede de yangın çıktı.

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George Floyd'un ölümü Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi: Yak, yık, öldür, yok et! ABD rüyası tersine döndü

WASHINGTON'DA SOKAKLAR ATEŞE VERİLDİ

Polis sokağa çıkma yasağının başladığı saat 11'den sonra harekete geçti. Grubu dağıtmak için biber gazı ve havai fişek kullanan polis ekipleri dakikalarca müdahele etti.