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ABD Kongre Kütüphanesi'nde bomba alarmı

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Giriş: 19.08.2021 18:38
Güncelleme:19.08.2021 18:41
Son dakika haberi: ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik güçleri, Kongre Binası Kütüphanesi yakınlarında bir araçta olası bir patlayıcı cihaz ihbarı üzerine harekete geçti. Kütüphanenin çevresinin ve ABD Cannon House Ofis Binası'nın tahliye edildiği kaydedildi. Olay yerinden ilk görüntüler...

ABD'nin başkenti Washington DC'de içerisinde patlayıcı cihaz olduğundan şüphelenilen araç paniğe neden oldu.

Güvenlik güçleri, Washington DC'de bulunan Kongre Binası Kütüphanesi çevresindeki bir araçta olası bir patlayıcı cihaz ihbarı üzerine harekete geçti. ABD Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, memurların ABD Kongre Binası ile ABD Yüce Mahkemesi Binası arasında yer alan Kongre Binası Kütüphanesi yakınlarındaki şüpheli bir araca yanıt verdiğini belirtilerek, kütüphanenin çevresinin ve ABD Cannon House Ofis Binası'nın tahliye edildiği kaydedildi. Ayrıca polis yakınlardaki kongre personeli ofislerini de tahliye ederek, insanları sakin kalmaya ve gerekirse bölgeden uzaklaşmak için yeraltı tünellerini kullanmaya teşvik etti.



Güvenlik güçleri yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, olay yerindeki müfettişlerin cihazın çalışabilir bir patlayıcı olup olmadığını ve aracın içindeki şahsın bir fünye tutup tutmadığını belirlemek için çalıştıkları ifade edildi. Olay yeri, polis araçları ve barikatlarla erişime kapatılırken, yaşanan olaya ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun (ATF) olaya müdahale ettiği belirtildi.

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