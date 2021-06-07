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SON DAKİKA | 215 çocuğun cesedi Kanada’yı karıştırdı! Egerton Ryerson’ın heykeli böyle yıkıldı

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Giriş: 07.06.2021 20:03
Güncelleme:07.06.2021 20:12
Kanada’da 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda 215 çocuğun kalıntılarına bulunmasına yönelik tepkiler devam ederken, tartışmalı yatılı okul sisteminin mimarlarından Egerton Ryerson’ın Toronto’da bulunan heykeli yıkıldı. İşte o anlar...

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde yer alan Kamloops kentinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda, 29 Mayıs'ta yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntıları bulunmuştu.

Çocuklara ait kalıntıların bulunması ülkede infiale neden olurken, halkın ırkçı kişilere ait heykellere yönelik saldırıları yeniden başladı.

Toronto kentinde yer alan Ryerson Üniversitesi'nde tartışmalı yatılı okul sisteminin mimarlarından kabul edilen Egerton Ryerson'ın heykeli protestocular tarafından daha önce saldırıya uğramasının ardından bu kez boynuna geçirilen halat yardımı ile yıkıldı.

Protestocular ayrıca, üniversitenin adının da değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra düzenlenen gösteriye binden fazla kişinin katıldığı ifade edilerek, heykelin kamyon yardımı ile yıkıldığı aktarıldı.

Üniversite Rektörü Mohamed Lachemi ise yaptığı açıklamada, heykelin yıkılmasının ardından restore edilmeyeceğini veya eski yerine yerleştirilmeyeceğini açıkladı.

Ryerson, 1800'lerde Ontario'da kamu eğitim sisteminin oluşturulmasında önde gelen isim olarak biliniyor.



Üniversite yetkilileri ise daha önce heykele bir plaket ekleyerek, Ryerson'ın yatılı okul sistemini ve bunun yerli topluluk üzerindeki etkisini şekillendirmedeki rolünü kabul etmişti.

Öte yandan, Kamloops ise 19. ve 20. yüzyıllarda yerli gençleri zorla asimile etmek amacıyla hükümet ve dini otoriteler tarafından yönetilen Kanada'daki zorunlu yatılı okulların en büyüğüydü.



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