Papa'dan Kanada'daki "215 çocuğun cesedi" hakkında açıklama! Özür dilemedi

"ACIYLA TAKİP EDİYORUM"

Papa, "215 çocuğun kalıntılarına dair sarsıcı keşifle ilgili Kanada'dan gelen haberleri acıyla takip ediyorum. Kanadalı Psikoposlara ve Kanada'daki tüm Katolik Kilisesi'ne ve Kanada halkına yakınlığımı belirtiyorum. Bu üzücü keşif, geçmişin acıları ve ıstırapları hakkında daha çok farkındalık yaratıyor." dedi.