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Sırbistan’da tren faciası protestoları: 4 aydır süren tepkiler ülke tarihine damga vurdu

Sırbistan’da tren faciası protestoları: 4 aydır süren tepkiler ülke tarihine damga vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 21:52
Sırbistan'da, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının sorumlularının hesap vermesi için halk 4 aydır protesto ediyor. Başkent Belgrad'da düzenlenen gösteriler, ülke tarihinin en büyük hükümet karşıtı eylemlerinden biri olarak kaydedildi. Protestocular, facianın ardından adaletin yerini bulması için hükümete ve yetkililere çağrıda bulunuyor.
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Sırbistan’da tren faciası protestoları: 4 aydır süren tepkiler ülke tarihine damga vurdu
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