Sırbistan'da 2 günde ikinci katliam

Sırbistan'da çarşamba günü bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı-nın yankıları sürerken, ülke ikinci bir trajedi ile sarsıldı. Otomatik tüfekli bir kişinin seyir halindeki araçtan kalabalığa kurşun yağdırdığı saldırıda, çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı.

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