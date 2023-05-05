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Sırbistan'da 2 günde ikinci katliam

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Giriş: 05.05.2023 09:09
Sırbistan'da çarşamba günü bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı-nın yankıları sürerken, ülke ikinci bir trajedi ile sarsıldı. Otomatik tüfekli bir kişinin seyir halindeki araçtan kalabalığa kurşun yağdırdığı saldırıda, çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı.
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