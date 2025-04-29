29 Nisan 2025, Salı
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Savaşın gölgesi Keşmir'in üstünde Pakistan ile Hindistan savaşa mı giriyor?
Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir gerilimi savaşa doğru gidiyor. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif önümüzdeki 3-4 günün kritik olduğunu açıkladı. İslamabad'dan son detayları gazeteci Fakhur Rahman aktarırken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.