Savaş küresel ekonomiyi de vuruyor! Emtia piyasaları savaştan nasıl etkileniyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı, küresel ekonomi için de önemli bir tehdit. Pandeminin olumsuz etkilerinden sıyrılmaya çalışan dünya, şimdi de savaş tehdidiyle boğuşuyor. Enerji ve tahıl fiyatları yükseliyor. Detaylar A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar aktardı.

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