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Savaş küresel ekonomiyi de vuruyor! Emtia piyasaları savaştan nasıl etkileniyor?

A Haber
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Giriş: 07.03.2022 16:51
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı, küresel ekonomi için de önemli bir tehdit. Pandeminin olumsuz etkilerinden sıyrılmaya çalışan dünya, şimdi de savaş tehdidiyle boğuşuyor. Enerji ve tahıl fiyatları yükseliyor. Detaylar A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar aktardı.
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