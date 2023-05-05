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Rusya'ya cephede büyük şok! Paralı askerler isyan bayrağını açtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2023 12:07
Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat verilmediği için öldürüldüklerini belirttiği savaşçıların görüntüsünü yayımlayıp Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a bağırarak mühimmatın nerede olduğunu sordu.
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