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Rusya'nın 'Covid-19 aşısı hazır' iddiasına ABD'li bilim insanından yanıt
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko Covid-19 aşı çalışmalarında klinik denemelerin başarıyla sona gelindiğini ve Ekim ayında itibaren ülke genelinde toplu aşılamaların başlanacağını açıklamıştı. A Haber'de yayınlanan Diplomasi programına konuk olan ABD'li bilim insanı Benjamin Neuman, Rusya'nın "Covid-19 aşısı hazır" açıklamalarını değerlendirdi. Neuman, Rusların aşı ile ilgili yaptığı çalışmaların verilerini görmden bir şey söyleyemeyeceğini ama söylenenlerin olumlu olduğunun altını çizdi. İşte ABD'li bilim insanının yaptığı o açıklamalar....
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko Covid-19 aşı çalışmalarında klinik denemelerin başarıyla sona gelindiğini ve Ekim ayında itibaren ülke genelinde toplu aşılamaların başlanacağını açıklamıştı.
A Haber'de yayınlanan Diplomasi programına konuk olan ABD'li bilim insanı Benjamin Neuman, Rusya'nın "Covid-19 aşısı hazır" açıklamalarını değerlendirdi. Neuman, Rusların aşı ile ilgili yaptığı çalışmaların verilerini görmden bir şey söyleyemeyeceğini ama söylenenlerin olumlu olduğunun altını çizdi. İşte ABD'li bilim insanının yaptığı o açıklamalar....