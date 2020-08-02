Rusya'nın 'Covid-19 aşısı hazır' iddiasına ABD'li bilim insanından yanıt

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko Covid-19 aşı çalışmalarında klinik denemelerin başarıyla sona gelindiğini ve Ekim ayında itibaren ülke genelinde toplu aşılamaların başlanacağını açıklamıştı. A Haber'de yayınlanan Diplomasi programına konuk olan ABD'li bilim insanı Benjamin Neuman, Rusya'nın "Covid-19 aşısı hazır" açıklamalarını değerlendirdi. Neuman, Rusların aşı ile ilgili yaptığı çalışmaların verilerini görmden bir şey söyleyemeyeceğini ama söylenenlerin olumlu olduğunun altını çizdi. İşte ABD'li bilim insanının yaptığı o açıklamalar....

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko Covid-19 aşı çalışmalarında klinik denemelerin başarıyla sona gelindiğini ve Ekim ayında itibaren ülke genelinde toplu aşılamaların başlanacağını açıklamıştı.

A Haber'de yayınlanan Diplomasi programına konuk olan ABD'li bilim insanı Benjamin Neuman, Rusya'nın "Covid-19 aşısı hazır" açıklamalarını değerlendirdi. Neuman, Rusların aşı ile ilgili yaptığı çalışmaların verilerini görmden bir şey söyleyemeyeceğini ama söylenenlerin olumlu olduğunun altını çizdi. İşte ABD'li bilim insanının yaptığı o açıklamalar....