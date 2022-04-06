06 Nisan 2022, Çarşamba
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Rusya’dan yüksek hassasiyetli füzeyle saldırı! Zelenskiy: Yaptırımlar savaş suçlarıyla orantılı olmalı
Ukrayna'nın Bucha kentinde, Rusya'nın işgali sırasında meydana gelen yıkım ve sivil ölümler tepkilerin odağında. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptırımların savaş suçlarıyla orantılı olması gerektiğini söyledi. Savaşın Ukrayna ekonomisine verdiği zararın ise 600 milyar dolar olduğu tespit edildi.