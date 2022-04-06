06 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya’dan yüksek hassasiyetli füzeyle saldırı! Zelenskiy: Yaptırımlar savaş suçlarıyla orantılı olmalı

Rusya’dan yüksek hassasiyetli füzeyle saldırı! Zelenskiy: Yaptırımlar savaş suçlarıyla orantılı olmalı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2022 15:12
Ukrayna'nın Bucha kentinde, Rusya'nın işgali sırasında meydana gelen yıkım ve sivil ölümler tepkilerin odağında. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptırımların savaş suçlarıyla orantılı olması gerektiğini söyledi. Savaşın Ukrayna ekonomisine verdiği zararın ise 600 milyar dolar olduğu tespit edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaptırımlar savaş suçlarıyla orantılı olmalı
" Yaptırımlar savaş suçlarıyla orantılı olmalı"
Macaristan ve AB karşı karşıya!
Macaristan ve AB karşı karşıya!
Yabancı komplo devrede mi?
Yabancı komplo devrede mi?
İşte Batı’nın utanç yüzü!
İşte Batı'nın utanç yüzü!
Katliamın sorumlusu bulundu mu?
Katliamın sorumlusu bulundu mu?
Zelenskiy’den Rusya’ya şok suçlamalar
Zelenskiy'den Rusya'ya şok suçlamalar
Ukrayna’da katliamı kim yaptı?
Ukrayna’da katliamı kim yaptı?
A Haber Ruyasnın vurduğu Hostomel’de
A Haber Ruyasnın vurduğu Hostomel'de
Will Smith tokadın bedelini ödüyor
Will Smith tokadın bedelini ödüyor
Dünyanın en büyük uçağıydı…
Dünyanın en büyük uçağıydı…
Zelenskiy’den flaş açıklam
Zelenskiy'den flaş açıklam
Dünya siber savaş çağına hazır mı?
Dünya siber savaş çağına hazır mı?
Daha Fazla Video Göster