11 Mart 2022, Cuma
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Rusya’dan Kuril Adaları’nda tatbikat! Stratejik önemi ne?
Son dakika haberine göre… Rusya, Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları’na odaklandı. Putin, Rus ordusuna adalarda hava savunma tatbikatı yaptırdı. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları Japonya tarafından 'Kuzey Toprakları' olarak adlandırılıyor. Adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, dört adanın kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Japonya-Rusya arasında imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.