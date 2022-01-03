03 Ocak 2022, Pazartesi
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Rusya’dan göktaşı uyarısı! Tarih verdiler: Dünyaya yaklaşıyor! Uydulardan bile daha yakından geçecek
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 340 metre genişliğindeki bir göktaşının dünyaya doğru yaklaştığını, 2029 yılındaysa gezegenimize teğet geçeceğini açıkladı. Göktaşı geçişi sırasında uydulardan bile daha yakın bir konumda olacak.