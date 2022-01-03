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Rusya’dan göktaşı uyarısı! Tarih verdiler: Dünyaya yaklaşıyor! Uydulardan bile daha yakından geçecek

A Haber
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Giriş: 03.01.2022 09:11
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 340 metre genişliğindeki bir göktaşının dünyaya doğru yaklaştığını, 2029 yılındaysa gezegenimize teğet geçeceğini açıkladı. Göktaşı geçişi sırasında uydulardan bile daha yakın bir konumda olacak.
Göktaşı uyarısı! Tarih verdiler: Dünyaya yaklaşıyor! GÖKTAŞI UYARISI! TARİH VERDİLER: DÜNYAYA YAKLAŞIYOR!

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