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Rusya’dan DEAŞ iddiası: ABD koruyor! ABD Afganistan’da DEAŞ destek mi oluyor?

A Haber
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Giriş: 21.01.2023 09:06
Ukrayna savaşı ile gerilimin had safhaya çıktığı Rusya-ABD hattında yeni bir polemik patlak verdi. Moskova, ABD'nin Afganistan'da DEAŞ'a destek verdiğini öne sürdü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Koskova’dan aktardı.
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