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29.12.2019

Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Füzeler konuşlandırıldı |Video

Rusya sesten hızlı nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni hipersonik füzelerini ilk kez konuşlandırdığını duyurdu. Bu konuda açıklama yapan Putin, dünya üzerinde her noktayı vurabileceğini söyledi.

"Dünyada istediğimiz yeri vurabiliriz." Dikkat çeken bu açıklama Rusya Savunma Bakanlığından geldi.

Rusya sesten hızlı nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip yeni hipersonik füzelerini ilk kez konuşlandırdığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bu konuda
Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiği açıklandı.

Ancak füzelerin nereye konuşlandırıldığı belirtilmedi.

Putin, geliştirilen yeni füzelerin çağın ötesinde olduğunu belirtti.

Bu gelişmenin Sovyetler Birliği'nin 1957 yılında uzaya ilk uyduyu göndermesine eş değer olduğunu ifade etti.

ABD'YE GÖZDAĞI

Yeni nesil silahların dünya üzerinde her noktayı vurabileceğinin altını çizdi. ABD'nin herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını savundu.

Avangard isimli sistemde yer alan süzülüş aracı, üzerine oturtulduğu kıtalar arası balistik füzenin hızını, ses hızının 27 katına kadar çıkarabiliyor.

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