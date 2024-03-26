Rusya'daki teröristler Türkiye'ye neden geldi? Mahkeme görüntüleri sonrası Putin’i tehdit ettiler

Rusya'nın kalbi Moskova, Cuma gecesi tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini yaşadı. DEAŞ'lı 5 terörist Crocus City Hall isimli binayı basıp binlerce kişiye kurşun yağdırdı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin neden Türkiye'ye geldikleri ortaya çıktı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mahkemedeki görüntüleri sonrası DEAŞ, yeni bir katliam mesajı yayınladı.