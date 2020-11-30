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Rusya’daki konserde korona virüs hiçe sayıldı | Şaşkına çeviren görüntüler...

İHA
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Giriş: 30.11.2020 00:05
Güncelleme:30.11.2020 00:13
Rusya’da gerçek ismi Vasiliy Mikhaylovich Vakulenko olan Basta lakaplı rapçi, korona virüsü hiçe sayarak binlerce kişinin katıldığı bir konser verdi.

Rusya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, geçtiğimiz Cuma günü St. Petersburg kentindeki verilen konserde, korona virüs önlemleri hiçe sayıldı.

Gerçek ismi Vasiliy Mikhaylovich Vakulenko olan Basta lakaplı Rus rapçi, Ice Palace isimli mekanda binlerce kişinin katıldığı bir konser verdi. Konser görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından ülkenin gündemine oturdu.
Basta konsere katılan hayranlarına, güvenlik kurallarını anladıkları ve bunlara uydukları için teşekkür eden bir mesaj yayınladı. Basta, konser sırasında Covid-19 kurallarının çiğnenmediğini iddia ederek, hayranlarının sosyal mesafe kurallarına uyduğunu, herkesin maske taktığını ve her köşe başında el dezenfektanları olduğunu belirtti. Şehrin asayiş komitesinden izinleri olduğunu açıklayan Basta, sağlık yönetmeliklerine uyulduğunu ve konserin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, Basta'yı ve konsere izin verenleri sert şekilde eleştirdi. Konserin korona virüsün yayılmasına yardımcı olduğu belirtilerek, restoran, müze gibi mekanların kısıtlamalara tabi olduğu bir dönemde böyle bir konserin düzenlenmesine izin verenlerin soruşturulması istendi.
Rusya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 269 bin 316'ya, toplam can kaybı ise 39 bin 527'ye ulaştı.

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