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Rusya'da uçak düşürüldü, helikopter bombaladı

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Giriş: 24.06.2023 14:43
Rusya'dan iç savaş görüntüleri gelmeye başladı. Wagner Grubu tarafından ele geçirilen ikinci kent olan Voronezh'da bir Rus askeri uçağı düşürüldü.Bombardıman uçağı olarak üretilen ancak daha sonra casus uçağa çevrilen Il-22M'nin vurulduğu görüntüler, sosyal medyada paylaşılıyor. Wagner paralı askerlerinin uçağı Voronezh semalarında hedef aldığı bildiriliyor.
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