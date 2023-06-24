Rusya’da uçak düşürüldü, helikopter bombaladı

Rusya'dan iç savaş görüntüleri gelmeye başladı. Wagner Grubu tarafından ele geçirilen ikinci kent olan Voronezh'da bir Rus askeri uçağı düşürüldü.Bombardıman uçağı olarak üretilen ancak daha sonra casus uçağa çevrilen Il-22M'nin vurulduğu görüntüler, sosyal medyada paylaşılıyor. Wagner paralı askerlerinin uçağı Voronezh semalarında hedef aldığı bildiriliyor.