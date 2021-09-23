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Rusya'da genç kız ölümden kıl payı kurtuldu! Çelik kapıyı merak edip açtı...

İHA
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Giriş: 23.09.2021 17:54
Rusya'da asansör bekleyen genç bir kız, duvara yaslanan çelik kapıyı merak edip çekince kapı üstüne devrildi. Yürekleri hoplatan anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kharkovskaya Caddesi üzerindeki bir binanın girişindeki kapının değiştirilmesi için getirilen dev çelik kapı az daha genç bir kızın ölümüne neden oluyordu.

Binaya giren genç kız, dairesine çıkmak için asansör beklediği sırada duvara yaslanan çelik kapıyı çekmesi ile kapı üzerine devrildi.

Merakı nedeniyle kıl payı ölümden dönen genç kız, kapı ile duvar arasında kalarak ezilmekten kurtuldu.

Yaşanan ilginç olay binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, genç kız ise hiçbir şey olmamış gibi gelen asansöre binerek evine gitti.

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Rusya’da genç kız ölümden kıl payı kurtuldu! Çelik kapıyı merak edip açtı...
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