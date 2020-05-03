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Rusya'da büyük şok! Koronavirüste (Covid-19) rekor artış | Video

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03.05.2020
Son dakika haberi... Rusya’da son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 134 bin 687 kişiye ulaştı.

Ülkede 10 bin 633 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 134 bin 687'ye yükseldi.

Ayrıca, koronavirüs nedeniyle 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 1280'e çıktığı aktarıldı.

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