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Rusya'da 2. askeri isyan endişesi! İngiliz medyası: Putin istihbarata "hazır olun" talimatı verdi

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 10:08
Güncelleme:30.08.2023 10:17
Rusya'da Wagner isyanının ardından 2. askeri isyan endişesi gündeme geldi. İngiliz medyası, Putin'in istihbarata "hazır olun" talimatı verdiğini iddia etti. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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Rusya’da 2. askeri isyan endişesi!
Rusya'da 2. askeri isyan endişesi!
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