Rusya ve Ukrayna arasında gerginlik artıyor! Askerler şehir merkezinde

Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon her geçen dakika yükselirken Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Kavasoğlu, gerginliğin yükseldiğini ve bölgeye çok sayıda mühimmat sevkiyatı yapıldığını söylerken, siperlerin hazırlandığını paylaştı. Kavasoğlu ayrıca bölgede yaşanan bir provokasyon girişiminin detaylarını da aktardı.