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Rusya – Ukrayna savaşının 12. günü | Saat 10’da geçici ateşkes! 4 kentte insani koridor açılacak

A Haber
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Giriş: 07.03.2022 09:12
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 12. gününde de devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturacak. Bölgede şiddetli çatışmalar sürerken, Harkov kentinde bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Öte yandan Belarus medyası Harkov'da füze saldırısı başladığını açıklarken, patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan aktardı.
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