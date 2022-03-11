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Rusya Ukrayna savaşında 16. gün! Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırı | İşte savaştan yeni görüntüler

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Giriş: 11.03.2022 08:48
Son dakika haberi... Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 16. gününde hız kesmeden sürüyor. Kiev'e doğru ilerlemesini sürdüren Rus birliklerine Ukrayna ordusu havadan ve karadan yanıt vermeye çalışıyor. Yalnızca Kiev'de değil ülkenin birçok noktasında çatışma sürüyor. İşte Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler...

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