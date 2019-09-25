Rusya seyir füzesi BM-30 'Smerç'i geliştirdi! İşte ilk testten görüntü... | Video
Japon Denizi'nin Büyük Petro Körfezi'nde gerçekleşen testte savaş gemisinden fırlatılan BM-30 "Smerç" roketatar seyir füzeleri, hareket halinde bulunan 50 kilometredeki hedefi başarıyla imha etmeyi başardı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, başarıyla gerçekleşen denemenin görüntüleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada ise Japon Denizi'nde gerçekleşen test sırasında roketatarların monte edildiği bombardıman gemisine 10 adet savaş gemisi ve 1 adet yardımcı geminin eşlik ettiği ifade edildi. Ayrıca BM-30 "Smerç" roketatar sistemi geliştirildikten sonra yeniden isimlendirildi. Buna göre roketatarların yeni ismi X-35 'Uran' olarak duyuruldu. Yeniden modernize edilerek ilk testi yapılan roketatarların testlerine devam edileceği tüm testlerden başarıyla geçmesi durumunda Rusya Savunma Bakanlığının envanterlerine yeniden kazandırılacağı öğrenildi.
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