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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! "Devam edecek"

İHA
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Giriş: 20.02.2022 16:07
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna geriliminin devam ettiği dönemde açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bakanlık, Belarus ile yapılan tatbikatın devam edeceğini belirtti.
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