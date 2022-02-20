20 Şubat 2022, Pazar
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! "Devam edecek"
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna geriliminin devam ettiği dönemde açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bakanlık, Belarus ile yapılan tatbikatın devam edeceğini belirtti.