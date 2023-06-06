06 Haziran 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya kontrolündeki baraj vuruldu! Herson’da baraj füzelerin hedefi oldu tahliyeler başladı
Rusya kontrolündeki Herson kentinde Kakhovka Barajı havaya uçuruldu. Füzelerin baraja isabet etmesinin ardından birçok bölge su altında kaldı. Bazı bölgeler için de tahliye emri verildi. Dinyeper Nehri üzerindeki baraj, bölgede büyük su baskınlarına yol açtı. Yetkililer bölgedeki 80'den fazla yerleşim yerinin risk altında olduğunu belirtti.