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Rusya kontrolündeki baraj vuruldu! Herson’da baraj füzelerin hedefi oldu tahliyeler başladı

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Giriş: 06.06.2023 09:25
Rusya kontrolündeki Herson kentinde Kakhovka Barajı havaya uçuruldu. Füzelerin baraja isabet etmesinin ardından birçok bölge su altında kaldı. Bazı bölgeler için de tahliye emri verildi. Dinyeper Nehri üzerindeki baraj, bölgede büyük su baskınlarına yol açtı. Yetkililer bölgedeki 80'den fazla yerleşim yerinin risk altında olduğunu belirtti.
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