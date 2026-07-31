Ambarlı Limanı'nda dev operasyon! Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

İstanbul Ambarlı Limanı'nda Güney Asya'dan gelen Çin bayraklı bir gemiye düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2,1 milyar lira olan 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmanın uyuşturucu ağının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için sürdüğünü aktardı.