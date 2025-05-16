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Rusya heyeti konsolosluktan ayrıldı

Rusya heyeti konsolosluktan ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 18:07
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kurulan barış masasında Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıların sona ermesinin ardından Rus heyet, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrılarak Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geçti. İçeride kısa bir süre kalan heyet ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan çıkış yaptı.
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Rusya heyeti konsolosluktan ayrıldı
Rusya heyeti konsolosluktan ayrıldı
Rusya heyeti konsolosluktan ayrıldı
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