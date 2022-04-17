17 Nisan 2022, Pazar
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Rusların çekildiği köyde korkutan keşif! Kimyasal tüpler bulundu
Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken, Rus birliklerinin kimyasal silah kullandığı iddialarına bir yenisi eklendi. Rus askerlerinin çekildiği Ukrayna'nın Sumi bölgesine bağlı bir köyündeki silah kalıntılarında kimyasa silah izlerinin bulunduğu ve tüplerin ortaya çıktığı belirtildi.