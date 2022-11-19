19 Kasım 2022, Cumartesi
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Rus vekil Mihail Delyagin A Haber'e konuştu: Erdoğan'ın dış siyaseti bizde hayranlık uyandırıyor | Rusya Herson'dan neden çekildi?
Rusya Duması Milletvekili Mihail Delyagin, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Rus siyasetçi, Erdoğan'ın her yaptığının Rusya'nın çıkarlarına uymasa da onun dış siyasetinin, kendilerinde hayranlık uyandırdığını vurguladı. Detaylar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel röportajında...