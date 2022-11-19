Rus vekil Mihail Delyagin A Haber'e konuştu: Erdoğan'ın dış siyaseti bizde hayranlık uyandırıyor | Rusya Herson'dan neden çekildi?
Rusya Duması Milletvekili Mihail Delyagin, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Rus siyasetçi, Erdoğan'ın her yaptığının Rusya'nın çıkarlarına uymasa da onun dış siyasetinin, kendilerinde hayranlık uyandırdığını vurguladı. Detaylar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel röportajında...
Rusya Duması Milletvekili Mihail Delyagin, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yürüttüğü barış çabalarına değindi.
Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği Herson'dan geri çekilmesinin nedenini açıkladı. Askeri gerekçelere dikkati çekti.
Delyagin, "Herson'dan çekilme kararı öncelikli olarak askeri nedenlerden kaynaklanıyor. Şöyle ki seferberlik kapsamında daha ordunun ön saflarını yeterli sayıda askerle donatamadık. Ama genel olarak bu kararın Ukrayna'nın milliyetçilikten arındırılması sürecinin bir parçası olduğunu söyleyebilriz." ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Komitesi Üyesi olan Mihail Delyagin, Herson kararının Ukrayna halkına da bir uyarı olduğunu savundu.
Avrupalıların Ukrayna'ya yaptığı yardımların acı sonuçlar doğurabileceğini iddia etti.
Delyagin, "Ukrayna halkının yanlış yolda olduğunu anlaması için bu kış mevsimini Rusya tarafından faşistlerden arındırılmış topraklarda değil bu faşistlerin yönetimi altında geçirmesi gerekiyordu. Ukraynalıların kışı atalatabilmeleri için zaten yurtdışından da gerekli yardım sağlandı. Tabii ki bu yardım Ukrayna halkı ve Rusya için çok acı sonuçlar doğuracak." dedi.
Rus siyasetçi, ülkesinin Herson'dan çekilme adımının içeride de büyük tepkilere yol açtığını kaydetti.
Ukrayna halkının Rus ordusunu işgalci olarak gördüğüne değindi.
Delyagin, "Şu anda ülkemizde ordunun Herson'dan çekilme kararına karşı böyük tepkiler sözkonusu. Ama şunu unutmayalım ki eğer biz Ukrayna'nın tamamını Mart ayında ele geçirmiş olsaydık tüm Ukrayna genelinde genel bir partizan savaşıyla karşı karşıya kalmış olacaktık. Çünkü bizi işgalci olarak gördükleri için işgalcinin onlara bir şeyler anlatması mümkün olmayacaktı." şeklinde konuştu.
Mihail Delyagin, Türkiye'nin tahıl koridoru çabalarını yorumladı.
- Bu karar stratejik açıdan dünya açısından iyi bir gelişme. Çünkü Ukrayna tahılının yurtdışına çıkışına elverişli ortam oluşturuyor. Fakat bu durumda Ukrayna'da tahıl kalmayacak. Tüm tahıl yurtdışına çıkarılacak. Bu durumdan en kazançlı çıkan ise Türkiye olacak çünkü Türkiye bu tahılı işleyip diğer ülkelere gönderiyor.
"ONUN YAPTIKLARINI AYAKTA ALKIŞLIYORUM"
Rus vekil Delyagin, Başkan Erdoğan'ın Türk dış siyasetini de değerlendirdi. Erdoğan'ın bu alandaki girişimlerinin, Rusya'da beğeniyle karşılandığını söyledi.
- Şunu özellikle vurgulamak isterim. Erdoğan'ın dış siyaseti bizde hayranlık uyandırıyor. Tabii onun her yaptığı Rusya'nın çıkarlarına pek uymuyor. Bu da çok normal çünkü Erdoğan için kendi ülkesinin ve halkının çıkarları her şeyden daha önemli. İşte bunun için onun yaptıkalarını ayakta alkışlıyorum.
Mihail Delyagin, Avrupa'nın tükendiğini savundu. Birçok Avrupalı işsizin Ukrayna'da Rus ordusuna karşı para karşılığında savaşmasının bunun delili olduğunu öne sürdü.
"AVRUPA'NIN GÜCÜ HIZLA TÜKENİYOR"
- Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımlarına gelince ise bence biz bunu gereğinden çok fazla önemsiyoruz. Son gelişmeler Avrupa'da en güçlü orduya Polonya ve Macaristan'ın sahip olduğunu gösterdi. Avrupa'nın gücü hzıla tükeniyor.
- Şu an Ukrayna ordusu saflarında çok sayısıda işsiz Avrupalı savaşıyor. Bu insanların tek derdi para kazanmak. Demek ki Avrupa, insanlarının sosyal sorunlarını bu şekilde çözüyor.
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