Rus vekil Mihail Delyagin A Haber’e konuştu: Erdoğan’ın dış siyaseti bizde hayranlık uyandırıyor | Rusya Herson’dan neden çekildi?

- Şunu özellikle vurgulamak isterim. Erdoğan'ın dış siyaseti bizde hayranlık uyandırıyor. Tabii onun her yaptığı Rusya'nın çıkarlarına pek uymuyor. Bu da çok normal çünkü Erdoğan için kendi ülkesinin ve halkının çıkarları her şeyden daha önemli. İşte bunun için onun yaptıkalarını ayakta alkışlıyorum.