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Rus profesörden "prigojin ölmedi, yaşıyor" iddiası! Düşen uçakta Prigojin'in dublörü mü bulunuyordu?

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 08:56
Wagner grubu lideri Prigojin'in uçak kazasında ölmesine ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. Rus siyasi analist Dr. Valery Solovey, Prigojin'in ölmediğini düşen uçağa dublörünün bindiğini öne sürdü. Ayrıca Prigojin'in intikam hazırlığında olduğu da belirtildi. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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