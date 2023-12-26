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Rus muhalif lider kutup bölgesinde! Navalny’nin nerede olduğu belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 09:55
Bir süredir yeri bilinmeyen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin nerede olduğu ortaya çıktı. Navalny'nin Rusya'nın en ağır şartlara sahip Yamal-Nenets bölgesindeki bir hapishanede olduğu belirtildi.
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