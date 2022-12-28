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Rus isimden flaş iddia: AB yıkılacak, ABD'de iş savaş çıkacak! İşte Dünya için 2023 tahminler

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Giriş: 28.12.2022 09:28
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, 2023 yılına ilişkin tahminlerde bulundu. Medvedev'ye göre yeni yılda Avrupa Birliği parçalanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise iç savaş çıkacak.
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