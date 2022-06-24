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Rus askeri kargo uçağı düştü! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2022 09:21
Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan şehrinde bir Rus askeri kargo uçağı düştü. 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Rus askeri kargo uçağı düştü!
Rus askeri kargo uçağı düştü!
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