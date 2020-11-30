30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Roma kulübünün tesislerine 15 bomba bulundu

Roma kulübünün tesislerine 15 bomba bulundu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2020 09:05
Güncelleme:30.11.2020 09:30
İtalya Serie A takımı AS Roma'nın antrenman tesislerinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan 15 bomba bulundu. Kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir dizi bombanın kulübün Trigoria'daki eğitim merkezinden güvenli ve başarılı bir şekilde çıkardıkları için İtalyan ordusuna ve bomba imha ekibine çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Serie A takımı AS Roma'nın antrenman tesisi olan Trigoria'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 15 bomba bulundu.

İtalya ordusunda görevli bomba imha uzmanları, sabah saatlerinde başkent ekibinin antrenman tesislerinde yaptıkları kazı çalışmasında Alman yapımı ve 100 milimetre çapında olan 15 havan topu çıkardı.

Tesislerin bulunduğu alanda kazı çalışması yapan işçilerin dün bombaları fark etmesi üzerine antrenmanlar durduruldu ve ordu güvenlik nedeni ile 150 metre çapında bir alanı boşalttı. Bombaların zarar görmediği ve içinde hala barut bulunduğu anlaşılırken, 1944'te bölgeden kaçan Alman askerler tarafından bırakıldığı tahmin ediliyor.

Kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir dizi bombanın kulübün Trigoria'daki eğitim merkezinden güvenli ve başarılı bir şekilde çıkardıkları için İtalyan ordusuna ve bomba imha ekibine çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Roma kulübünde 15 bomba bulundu
Roma kulübünde 15 bomba bulundu
Boksun efsaneleri ringe çıktı
Boksun efsaneleri ringe çıktı
Rusya’da korona konseri!
Rusya’da "korona" konseri!
'Guinness'lik yıkım
'Guinness'lik yıkım
Bir virüsle değişen dünya düzeni
Bir virüsle değişen dünya düzeni
Fransa’da Merkez Bankası ateşe verildi
Fransa’da Merkez Bankası ateşe verildi
Film gibi operasyon: 2 ton esrar ele geçirildi
Film gibi operasyon: 2 ton esrar ele geçirildi
Fransa'da sokaklar yine karıştı
Fransa'da sokaklar yine karıştı
ABD’de polis şiddeti kamerada!
ABD’de polis şiddeti kamerada!
Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
Macron'un açıklamaları tetikledi! Polis faşizmi giderek artıyor
Macron'un açıklamaları tetikledi! Polis faşizmi giderek artıyor
Katar ile iş birliği kimleri rahatsız etti?
Katar ile iş birliği kimleri rahatsız etti?
Daha Fazla Video Göster