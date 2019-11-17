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17.11.2019
Rasulayn'da tarım ve hayvancılık yeniden başladı
Barış Pınarı Harekatı sonrası Rasulayn'da hayatın normale dönmesiyle bölge halkının günlük yaşamına devam ettiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı" şeklinde bir açıklama yaptı.
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