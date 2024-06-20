Putin’in Kuzey Kore temasları

Rus Devlet Vladimir Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore'ye gitti. Dünya bu ziyareti adeta diken üstüne izledi. İki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasında "saldırı durumunda karşılıklı yardım" detayı ise dikkat çekti. Peki bu görüşme nasıl yankı buldu? Ayrıntılar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.