Psikolojik savaşlarla ülkeler nasıl çökertiliyor? Eski KGB ajanı anlattı

Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'nin eski ajanlarından Yuri Bezmenov'un 1985 yılında ülkelerin istihbarat güçlerini kullanarak psikolojik savaşların nasıl yapıldığını anlattığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bezmenov'un itiraf niteliğindeki o sözleri psikolojik savaşlarla ülkelerin nasıl çökertildiğini gün yüzüne çıkartıyor. İşte yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem olan o video...

Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'nin eski ajanlarından Yuri Bezmenov'un 1985 yılında ülkelerin istihbarat güçlerini kullanarak psikolojik savaşların nasıl yapıldığını anlattığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bezmenov'un itiraf niteliğindeki o sözleri psikolojik savaşlarla ülkelerin nasıl çökertildiğini gün yüzüne çıkartıyor.

İşte yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem olan o video...