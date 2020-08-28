Portekiz'in ünlü meydanları boş kaldı! A Haber Lizbon'da

Koronavirüs salgını tüm dünyayı derinden etkiledi. Yaşam şekilleri değişti. En fazla etkilenen kentlerden biri de Portekiz’in başkenti Lizbon. Lizbon’un ünlü meydanları boş kaldı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, detayları Portekiz’den aktardı. İşte Lizbon’da pandemi etkisi…

Koronavirüs salgını tüm dünyayı derinden etkiledi. Yaşam şekilleri değişti. En fazla etkilenen kentlerden biri de Portekiz'in başkenti Lizbon. Lizbon'un ünlü meydanları boş kaldı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, detayları Portekiz'den aktardı. İşte Lizbon'da pandemi etkisi…