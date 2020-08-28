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Portekiz'in ünlü meydanları boş kaldı! A Haber Lizbon'da

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Giriş: 28.08.2020 12:36
Güncelleme:28.08.2020 13:24
Koronavirüs salgını tüm dünyayı derinden etkiledi. Yaşam şekilleri değişti. En fazla etkilenen kentlerden biri de Portekiz’in başkenti Lizbon.  Lizbon’un ünlü meydanları boş kaldı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, detayları Portekiz’den aktardı. İşte Lizbon’da pandemi etkisi…

Koronavirüs salgını tüm dünyayı derinden etkiledi. Yaşam şekilleri değişti. En fazla etkilenen kentlerden biri de Portekiz'in başkenti Lizbon. Lizbon'un ünlü meydanları boş kaldı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, detayları Portekiz'den aktardı. İşte Lizbon'da pandemi etkisi…

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