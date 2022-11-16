Polonya'ya düşen füze kime ait? Resmi açıklama geldi! Dünyanın beklediği haber

Polonya'nın 413 nüfuslu Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen füzenin düşmesi üzerine 2 kişi hayatını kaybetti. Polonya "ordunun savaşa hazırlık durumunun artırılması" kararı aldı, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneği de masada. Füzeyle ilgili Rusya, iddiaları reddederken ABD, için içinde Ukrayna'na olabileceği açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan ise, "Rusya'nın açıklamalarına saygı duymak zorundayız" dedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, Amerikan Associated Press haber ajansı, bu sabah S-300 olduğu belirtilen füzelerin kaynağını dünyaya duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre; Polonya Başbakanı Morawiecki: "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." NATO, ilk bulgulara göre Polonya'ya dün düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini bildirdi.