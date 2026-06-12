CHP'nin "128 milyar dolar" yalanı çöktü! Anayasa Mahkemesi'nden tarihi karar: İftira tescillendi

CHP'nin uzun süredir siyasi propaganda malzemesi yaptığı "128 milyar dolar nerede?" iddiasının içi boş bir iftiradan ibaret olduğu yargı kararıyla tescillendi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alan algı operasyonuna son noktayı koyan Anayasa Mahkemesi, iddiaların hiçbir somut temele dayanmadığına hükmetti. Karar doğrultusunda CHP, Berat Albayrak’a 40 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkûm edilirken, uzmanlar bu sürecin Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına kasteden dış güçlerin ve içerideki iş birlikçilerinin bir oyunu olduğunu vurguladı.