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Kars’ta dolu kabusu böyle görüntülendi: Araçlar hasar gördü

Kars etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

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