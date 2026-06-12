CHP'nin "128 milyar dolar" iddialarına ilişkin AYM kararı sonrası dikkat çeken yorum: "Berat Albayrak'a itibar suikastı yapıldı"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik "128 milyar dolar" iddiaları, yargı duvarına çarptı. Yerel mahkeme ve istinafın ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) de tarihi bir karara imza atarak, CHP'nin algı siyasetinin hiçbir olgusal temele dayanmadığını belgeledi. A Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren gazeteci Melik Yiğitel, hukukçu Aydoğan Ahıakın ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bu kirli operasyonun perde arkasındaki gerçekleri çarpıcı analizlerle ortaya koydu.