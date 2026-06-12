Beyaz ette fahiş fiyat operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 8 ili kapsayan dev operasyonla, beyaz et sektöründe fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebine göz diken şebekeye büyük darbe indirildi. "Fiyatları etkileme" ve "stokçuluk" gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, 13 dev şirkete kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada piyasa düzenini bozanlara karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.