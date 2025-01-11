Polonya'da Netanyahu protestosu: “Netanyahu'yu tutuklayın”

Polonya'da yüzlerce kişi, Polonya hükümetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanhyahu adımına tepki verdi. Göstericiler, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Netanyahu'nun Aucshwitz toplama kampının özgürleştirilmesinin 80. yıldönümü törenlerine katılmak amacıyla Polonya'ya gelmesi durumunda tutuklanmaması için yazdığı yazıya olumlu yanıt vermelerini protesto etti. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, sık sık “Terörist Netanyahu”, “Netanhayu mahkemeye”, “Netanyahu'yu tutuklayın” sloganları attı.

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