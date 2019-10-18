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18.10.2019

PKK/YPG'nin MOBESE merkezi basıldı! İşte ilk görüntüler |Video

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik başlattığı 'Barış Pınarı' harekatında 700'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Resulayn ve Tel Abyad beldeleri teröristlerden arındırıldı. Bu kapsamda Resulayn’a giren Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG’nin MOBESE merkezini bastı. Görüntülerde, YPG'lilerin, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıkları görüldü. İşte o görüntüler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik başlattığı 'Barış Pınarı' harekatında 700'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Resulayn ve Tel Abyad beldeleri teröristlerden arındırıldı. Bu kapsamda Resulayn'a giren Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin MOBESE merkezini bastı. Görüntülerde, YPG'lilerin, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıkları görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MOBESE MERKEZİ BASILDI

SMO askerleri, YPG/PKK'nın Resulayn'daki çeşitli bölgeleri kameralarla izledikleri MOBESE merkezi basıldı. SMO'nun yayınladığı görüntülerde merkezle ilgili bilgi veren asker, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıklarını söyledi. SMO askeri, ekipmanların bulunduğu panellerin üzerindeki yazıları okuyarak, YPG/PKK'nın sokakları, kavşakları, otobüs duraklarını, restoran ve dükkanların yanında Resulayn ve Haseke otobüs garajlarını da güvenlik kameralarıyla izlediklerini söyledi.

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