Pfizer ile ABD arasındaki koronavirüs aşısı anlaşmasının detayları açıklandı! Aşının en büyük sorunu ne?

Akademisyen Dr. Bülent Yavuz A Haber ekranlarında yayınlanan "Memleket Meselesi" adlı programda BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı hakkındaki detayları paylaştı. Pfizer'in Uğur Şahin'e büyük güven duyduğunu belirten Yavuz, ABD ile Pfizer arasındaki anlaşmanın da detaylarını açıkladı. 2021 yılında 1.3 milyar dozluk aşı üretileceğini söyleyen Yavuz, aşının en büyük sorununu da canlı yayında açıkladı.

A Haber ekranlarında yayınlanan "Memleket Meselesi" adlı programa konuk olan Dr.Bülent Yavuz BioNTech ve Pfizer firmaları tarafından geliştirilen ve koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağlayan aşı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

UĞUR ŞAHİN'İN FİRMASINA GÜVEN DUYDULAR

Pfizer'ın ABD'nin isteyen şirketlere verdiği desteği almayarak firma olarak aşı konusunda 2 milyar dolar yatırım yaptığını belirten Yavuz, firmanın Uğur Şahin'in başında bulunduğu BioNTech firmasına güvendiğini dile getirdi.

PFIZER İLE ABD NASIL ANLAŞTI?

ABD'nin firmaya vermek istediği yardımı kabul etmeyen Pfizer, aşının onaylanması durumunda 100 milyon dozluk aşının ABD tarafından zorunlu olarak satın alınmasını istedi.

ABD HALKI ÜCRETSİZ YARARLANACAK

ABD'nin doz başına 19.5 doları Pfizer firmasına ödeyeceğini söyleyen Yavuz, ABD halkının koronavirüse karşı geliştirilen aşıdan ücretsiz olarak yararlanacağını da söyledi.

2021 YILINDA REKOR ÜRETİM OLACAK

2020 yılı bitmeden 50 milyon doz aşının hazır olacağını belirten Dr. Bülent Yavuz, 2021 yılında Michigan'daki fabrikada 1.3 milyar doz aşının üretileceğini sözlerine ekledi.

AŞININ EN BÜYÜK SIKINTISI NE?

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının -78.5 derecede korunması gerektiğini belirten Yavuz, aşının en büyük sorununun nakliye işlemi olduğunu söyledi.