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Son dakika...Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu!

ve dünya genelinde vaka sayıları hızla artarken çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı 'da 2021'in ilk çeyreğinde onaya sunulacak. Aşının onayı geçmesi halinde Türkiye'deki satış fiyatı doz başına 159 TL olacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika...Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu!

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen (Covid-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre, ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar (159 TL) olacağı ifade edildi.

TEK DOZU 159 TL

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

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ONAY O TARİHTE VERİLECEK

'ndan yapılan açıklamada, aşının 2021'in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, "Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021'in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor" denildi.

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